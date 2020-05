Rai, il Pd contro Nicola Zingaretti per le nomine troppo filogrilline. Il retroscena di Dago: "Lo chiamano disossato"

18 maggio 2020 a

a

a

Pd-pigliatutto. Questo l'obiettivo del partito di Nicola Zingaretti insoddisfatto per le nomine Rai, ancora parzialmente ferme al Conte 1 e filogrilline. Tutto quello che i dem hanno ottenuto è stato Mario Orfeo al Tg3. Uno famoso - ricorda Dagospia - per il suo ''adattarsi'' a qualunque clima politico.

"Occhio a non perdere il Nord". Martina, l'unico dem a pensare alle aziende: l'inaspettata ramanzina al Pd

Per il resto, in quota Cinque Stelle c'è Franco Di Mare alla direzione di Rai3. Una bella fregatura, riporta il sito di Roberto D'Agostino, tanto che nel Pd definiscono Zingaretti un "ectoplasma, un disossato". Intanto l'obiettivo è di far sloggiare anche il presidente Rai Marcello Foa e con lui l'amministratore delegato Fabrizio Salini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.