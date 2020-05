Sondaggio di Tecnè, cifra inverosimile per il governo: la fiducia cala a picco

18 maggio 2020 a

Brutte notizie per Giuseppe Conte. L'emergenza coronavirus, i ritardi nel dl Rilancio e negli aiuti alle imprese, hanno decretato un calo nei sondaggi per l'esecutivo. Il 65,3 per cento degli italiani - secondo le rivelazioni condotte dall’istituto demoscopico Tecné per l’agenzia Dire - dice infatti di non avere fiducia in questo governo. Cifra esorbitante se si pensa che solo il 30,9 per cento nutre sentimenti positivi per il Conte bis.

Nel dettaglio la Lega di Matteo Salvini, sia pure con trend negativo, è sempre al primo posto. Il Carroccio cede infatti uno 0,4 per cento e si attesta al 26,2. Cresce invece Fratelli d'Italia con un +0,1 attestandosi al 14,7 per cento, così come Forza Italia che si ferma all'8 per cento guadagnando un decimo di punto. Perde terreno il Partito democratico che scende al 20,8 per cento con un -0,1. Sale dello 0,3 per cento il Movimento 5 Stelle, passando dal 14,9 al 15,2 er cento. Altro duro colpo per Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi arriva al 3,4 per cento perdendo un altro 0,1 per cento rispetto a una settimana fa.

