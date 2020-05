Luciana Lamorgese, in arrivo un ondata di sbarchi? "Cancellare i decreti sicurezza di Salvini"

19 maggio 2020 a

Della regolarizzazione dei lavoratori stranieri in nero, ne approfitterranno un terzo degli irregolari presenti in Italia. Facile prevedere un aumento degli sbarchi in estate. In una intervista a Repubblica, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, spiega quale sarà la strategia del Viminale. La conferma è che saranno smantellati i decreti sicurezza voluti dal suo predecessore: il leghista Matteo Salvini. "Sul controllo dei flussi migratori, il nostro impegno è stato rafforzato. Lungo la frontiera orientale sono stati inviati 100 militari e altri ne arriveranno. Sul fronte degli sbarchi, abbiamo reperito una nave per la quarantena dei migranti. Abbiamo già ottenuto la disponibilità da diversi Paesi per la redistribuzione dei migranti sbarcati dall'Alan Kurdi e dall'Aita Mari. L'Italia è in attesa della proposta della Commissione sul nuovo patto europeo su immigrazione e asilo".

"L'Italia va salvata dal virus, ma qui si pensa a regolarizzare i clandestini": Salvini ad alzo zero contro la Lamorgese

E sulla modifica dei decreti sicurezza voluti da Salvini, il ministro non ha dubbi e conferma, come già fatto altre volte in passato, che le cose cambieranno. "Il lavoro svolto fino a febbraio qui al Viminale, per predisporre un testo, non andrà certo perduto. Spetta ora alle forze di maggioranza e al governo decidere tempi e modalità per riprendere in mano anche questo tema".

