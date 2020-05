Sfiducia Bonafede, Giorgia Meloni contro Matteo Renzi: "Avanti così e avrà più poltrone che voti"

20 maggio 2020 a

a

a

Si allunga sempre di più l’ombra di Matteo Renzi sul governo presieduto da Giuseppe Conte. Ogni pretesto è buono per l’ex rottamatore, che di sicuro verrà lautamente compensato dal punto di vista politico per non aver votato le mozioni di sfiducia al ministro Alfonso Bonafede. Ne è consapevole anche Giorgia Meloni: “Dopo che i Cinquestelle hanno mollato anche sul no alla regolarizzazione degli immigrati, consentendo la sanatori indiscriminata per i clandestini proposta da Italia Viva, e dopo il lungo colloquio di ieri tra Conte e Maria Elena Boschi per trattare chissà quale altra poltrona, Renzi ha annunciato che difenderà il ministro Bonafede votando contro la nostra mozione di sfiducia”. La leader di FdI non è affatto sorpresa da quanto accaduto in Senato, ma lancia un monito a Renzi: “Se continui così, tra un po’ avrai più poltrone che voti”.

Ingoia pure Bonafede per la poltrona, Renzi abbaia e non morde mai: ufficiale, salva il governo e seppellisce se stesso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.