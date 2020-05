Lucia Azzolina sotto scorta: "Tentativi di hackerarle il conto, minacce, insulti sessisti"

27 maggio 2020 a

Anche Lucia Azzolina si aggiunge ad Attilio Fontana e Pierpaolo Sileri. La ministra dell'Istruzione da tre giorni viene scortata da uomini della guardia di Finanza. "La ministra - spiega all'Adnkronos Bianca Laura Granato, senatrice M5s e componente della VII Commissione Istruzione in Senato - oltre ad insulti sessisti ha subito delle minacce per il concorso. Da ieri è stata messa sotto scorta come il sottosegretario Sileri. Hanno tentato di hackerarle il profilo Facebook e il conto corrente".

Solidarietà pentastellata arriva anche dal capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, che tiene a precisare: "Sulla scuola si è venuto a creare un clima intollerabile, che poteva e doveva essere evitato. Al ministro Azzolina proprio in questi giorni è stato deciso di assegnare la scorta e a lei va tutta la solidarietà e vicinanza mia e del Movimento 5 Stelle". E ancora: "Agli attacchi e provocazioni strumentali nei suoi confronti, recentemente si sono aggiunti inaccettabili insulti sessisti e minacce, anche da parte di presunti insegnanti. Lucia Azzolina è un ministro competente e coraggioso, andiamo avanti insieme a testa alta nel percorso di cambiamento e di sostegno alla scuola italiana".

