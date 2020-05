Silvio Berlusconi diserta la manifestazione del 2 giugno a Roma: a fianco di Matteo Salvini e Giorgia Meloni il suo vice Antonio Tajani

28 maggio 2020 a

Niente manifestazione del 2 giugno a Roma per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia diserta l'appuntamento organizzato da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, al suo posto il vice Antonio Tajani. A darne notizia è la Lega in una nota: "Martedì 2 giugno il centrodestra manifesterà a Roma e in tutte le altre città capoluogo di Regione. Saranno le prove generali per un’altra grande manifestazione unitaria, già fissata per il 4 luglio. Il 2 giugno, nella Capitale, saranno presenti il leader della Lega Matteo Salvini, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. L’iniziativa è programmata per la mattina". Un chiaro riferimento quello del Cav alla volontà di allontanarsi dalla linea politica degli alleati o solo una necessità dovuta ai tanti impegni?

