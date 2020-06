Luigi Di Maio "guarda ancora a Salvini". Regionali, salta il piano di Fico: terremoto a 5 Stelle

06 giugno 2020 a

Luigi Di Maio con una mossa a sorpresa decreta nessuna intesa con Pd e sinistra in vista delle Regionali. La mossa di Di Maio fa infuriare il presidente della Camera, Roberto Fico garante del patto col Pd e anche di una alleanza con quella sinistra che si riconosce in Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Ma è il blog del M5s che spara l'annuncio della corsa solitaria in Campania. E soprattutto la convocazione delle regionarie per scegliere il candidato grillino per la presidenza della Regione. Lo racconta il Giornale.

Tutto per Di Maio, grillini disposti a cambiare "cavallo": premier del Pd in cambio di quella poltronissima per il ministro

La mossa spiazza tutti: il M5s va da solo e soprattutto viene stroncata sul nascere la prospettiva di alleanza in vista delle politiche. Passa il lodo della terza via: né con il Pd né con il centrodestra. E rilancia il progetto che vede il M5s in campo da solo alle elezioni politiche. Con l'opzione di scegliere nel post-voto l'alleato con cui formare il governo. E non è un mistero che il ministro degli Esteri consideri Matteo Salvini un interlocutore privilegiato rispetto a Nicola Zingaretti e Dario Franceschini.

