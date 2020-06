Matteo Salvini contro Lucia Azzolina: "Lei ministro? Insulto agli insegnanti, studenti e famiglie"

07 giugno 2020 a

Non solo la durissima protesta in aula della Lega contro il decreto Scuola che porta in calce la firma di Lucia Azzolina, la sempre più discussa e criticata ministra dell'Istruzione grillina (che più voci danno come in bilico). Infatti la protesta monta anche sui social, cavalcata in primis da Matteo Salvini, che passa all'attacco con un cinguettio che non lascia alcuno spazio alle ambiguità. Il leader del Carroccio scrive: "Che la Azzolina sia ministro della Scuola è un insulto per insegnanti, studenti, presidi e famiglie". Dunque, a corredo, tre immagini: un primo piano della ministra; lo striscione esposto in aula dalla Lega che recitava "Azzolina bocciata!"; un'immagine che mostra la scuola secondo la grillina, con banchi circondati da strutture di legno e plexiglass, con sopra scritto a caratteri cubitali "follia!". Niente da aggiungere

