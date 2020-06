Matteo Salvini sul coronavirus: "Chiediamo conto alla Cina, ma nel governo ci sono amici e interessi da quelle parti"

07 giugno 2020 a

Sulla possibilità di collaborare con Giuseppe Conte, così come chiesto da Silvio Berlusconi, la porta di Matteo Salvini resta chiusa: "Abbiamo visto sul decreto scuola. Avevamo presentato, tra Camera e Senato, più di cinquanta proposte. Ce ne hanno accolte zero", ricorda il leader della Lega intervistato da Il Giorno. "Disponibilità del governo ad ascoltarci, ripeto, zero. Come sul decreto ripresa. A Silvio Berlusconi dico: per collaborare bisogna essere in due". Poi altro messaggio sulle regionali dopo le voci relative alla volontà della Lega di correre da sola senza accordo sui candidati: "Non voglio pensare che Berlusconi possa appoggiare un governo di centrosinistra o mettere in piedi qualcosa con Matteo Renzi. Quindi credo che il centrodestra sarà compatto. Certo, sulle candidatura chiedo di guardare avanti", sottolinea sornione Salvini.

Si parla poi di coronaviurs, della Lombardia, del perché non sono state chiuse Bergamo e Brescia. "Il pm di Bergamo ha detto che la chiusura spettava al governo - risponde Salvini -. Ma io non do dell'assassino a Conte come qualcuno dà a Fontana. Noi abbiamo chiesto in parlamento una commissione d'inchiesta sulle responsabilità dei cinesi, che sono sempre più evidenti. Più che prendersela con la Regione Lombardia, bisognerebbe chiedere conto alla Cina. Ma sappiamo che al governo c'è chi da quelle parti ha amicizie, e forse anche qualche interesse".

Dunque, una battuta sui sondaggi. La Lega ora è in ripresa, ma durante l'emergenza coronavirus ha perso strada. "Solo noi siamo sempre in mezzo alla gente - spiega il leader del Carroccio -: nelle piazze, nei mercati, nelle fabbriche. Il lockdown ha penalizzato noi più di tutti. Ma abbiamo già segnali di inversione di tendenza. Swg dà la Lega al 32% nelle Marche e al 25% in Toscana. Con il centrodestra unito in netto vantaggio nelle Marche e vicino al centrosinistra in Toscana", conclude Salvini fissando immediatamente i prossimi obiettivi.

