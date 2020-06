Sondaggio Tecnè, Silvio Berlusconi primo motore: l'ascesa all'8,9 per cento da inizio pandemia

13 giugno 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi primo motore. I sondaggi sembrano infatti ripagare il leader di Forza Italia che, da inizio pandemia, ha preso le distanze dagli alleati di centrodestra: prima sul Mes, poi sul sostegno al governo Conte in un momento di difficoltà per il Paese. Secondo l'ultima rivelazione di Tecnè, citata dal Giornale, il Cav vanterebbe un 8,4 per cento. Una cifra che fino a qualche tempo fa l'ex premier si sognava. Non solo, ad avvalorare la tesi di Berlusconi anche la risposta degli italiani al "qual è la migliore soluzione per affrontare la crisi?".

"Due linguaggi differenti". Una telefonata per seppellire Renzi: l'affondo di Silvio Berlusconi

Il risultato? soltanto il 19 per cento degli intervistati chiede il ritorno alle urne. Insomma, il Paese sembra sostenere la linea degli azzurri, che comunque non mancano di criticare l'attuale esecutivo. Lo stesso vicepresidente del partito, Antonio Tajani, non le ha di certo mandate a dire all'idea del premier: "Non serve una passerella come gli Stati generali ma un confronto a Palazzo Chigi o in Parlamento. Meglio prima della kermesse di Villa Pamphilj in modo che il governo possa arrivare al confronto le parti sociali conoscendo anche le proposte dell'opposizione". Più chiaro di così.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.