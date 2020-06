Alessandro Di Battista a Mezz'ora in più: "Renzi si fa pagare per essere ascoltato, dovrebbe essere proibito per legge"

14 giugno 2020 a

a

a

Alessandro Di Battista, nonostante sia per tutti il grillino dissidente, giura di non boicottare Giuseppe Conte. Ospite a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata, il pentastellato ha assicurato: ''Io critico il presidente del Consiglio, non ho problemi a dire la mia, ma non voglio far cadere il governo. Ci sono poteri, anche politici, che vogliono buttarlo giù per prendere i denari della ricostruzione''. Una vera bomba a orologeria su Rai 3, dove Dibba non risparmia critiche a nessuno, soprattutto a Matteo Renzi. "Il fatto - prosegue contro il leader di Italia Viva con il quale non vanta ottimi rapporti - che un politico come Renzi si faccia pagare, da ex Presidente del Consiglio, da gruppi di potere internazionale o da sauditi per una conferenza dovrebbe essere proibito per legge. Lo ha detto lui che ci sono persone che lo pagano per ascoltarlo".

"Renzi? Non conta niente". Dibba, profezia pesantissima sul rottamatore: ecco che fine fa se cade il governo

Poi la Annunziata chiede al grillino anche un commento su Conte leader del Movimento 5 Stelle che, stando all'ultimo sondaggio, farebbe schizzare la forza politica quasi al 30 per cento: "Chiedo il prima possibile un congresso del Movimento 5 stelle in cui tutte le anime del Movimento possano dire la loro per costruire un'agenda politica. Così vedremo chi vince - in ogni caso - se Conte vuole fare il leader del Movimento si deve iscrivere al M5s e partecipare al prossimo congresso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.