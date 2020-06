Roberto Calderoli, la foto con cui sfregia il governo: "Orgoglioso di finire nei cartelli di ‘pericolo'"

20 giugno 2020 a

a

a

Roberto Calderoli si dice essere "orgoglioso di finire nei cartelli di ‘pericolo’ per maggioranze traballanti e scricchiolanti...". Questo il commento del senatore della Lega alla foto pubblicata su Facebook che lo ritrae all'interno di un triangolo, per l'appunto come un pericolo. Il coordinatore delle segreterie nazionali del Carroccio ironizza ma non troppo. Quanto accaduto durante la votazione sul dl Elezioni è tutto frutto del suo ingegno: l'esecutivo può lasciarci la pelle e tornare dritto dritto a casa. "Sono dell'opposizione - si era giustificato in un'intervista al Corriere - quindi farà di tutto per ostacolare il governo". Un monito immediatamente messo in pratica, complice - come ammesso da lui stesso - che Calderoli conosce a memoria il regolamento e "quando è il caso lo utilizzo per mettere in difficoltà la maggioranza". Occhio dunque, Giuseppe Conte deve davvero guardarsi le spalle.

Video su questo argomento "Quelle tre porte sono chiuse?". Voto falsato per salvare il governo? Calderoli mostra le prove: un terremoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.