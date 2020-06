Roberto Calderoli smachera Conte sugli Stati Generali: "E alla fine il buio assoluto, solo soldi spesi per l'accoglienza principesca"

22 giugno 2020 a

Gli Stati generali sono terminati e come ci si poteva aspettare non hanno prodotto nulla. Lo pensa ance Roberto Calderoli che, con qualche riga su Facebook, sintetizza a pieno la kermesse frutto della mente di Rocco Casalino e Giuseppe Conte: "Facciamo una sintesi degli Stati Generali di Giuseppe Conte - scrive il senatore della Lega -, la sua sfilata di ben dieci giorni nella splendida cornice di Villa Pamphilj: possiamo sapere cosa ne è uscito davvero? Di sicuro ci sono state tante risorse spese non per aiutare i cassintegrati o i lavoratori in difficoltà ma per il cerimoniale deputato a dare un’accoglienza principesca agli invitati, per l’allestimento, la sicurezza ecc".

Oltre a questo ben poco. Quanto deciso dal premier è una banale riduzione dell’IVA. "E chi non sarebbe d’accordo ad abbassare le tasse?" chiede quasi retoricamente Calderoli. In poche parole "il buio più assoluto, un Governo ricco nella forma della cornice di Villa Pamphilij, ma poverissimo in termini di contenuti, di sostanza..."

