Pd, quel patto interno tra Dario Franceschini e Nicola Zingaretti per proteggersi a vicenda

23 giugno 2020 a

a

a

C'è solo un motivo per cui Nicola Zingaretti è ancora a capo del Partito democratico. E tutto, secondo Dagospia, è da imputare a Dario Franceschini. Tra i sue - sussurra il sito di Roberto D'Agostino - ci fu un accordo siglato alla nascita del governo Conte-bis. In sostanza l'attuale segretario dem si occupa del partito, mentre Franceschini comanda dentro al governo. Ovviamente se poi l'ambizione del ministro per i Beni e le Attività culturali dovesse avverarsi, allora Zinga lo sosterrà con tutte le sue forze.

Retroscena: perché Caldoro è l'ultimo trionfo di Berlusconi. Ma a quali condizioni: le voci sui diktat di Salvini

Per Dago c'è un dettaglio che lo confermerebbe. Non è infatti un caso che quando Giorgio Gori ha chiesto in pubblica piazza la sostituzione di Zingaretti a capo del Pd, Franceschini è passato a difendere a spada tratta il collega. Eppure diventano sempre più numerosi gli alleati che vogliono defenestrare una volta per tutte il governatore del Lazio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.