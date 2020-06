Guido Crosetto, la verità sui ritardi del governo: "Altro che ignavia, qui ci sono interessi"

25 giugno 2020 a

a

a

Un governo, quello giallorosso, che non ha concluso nulla. Sul tavolo di Giuseppe Conte ancora il dossier sulla concessione autostradale che vede, ovviamente, scontrarsi le due forze politiche al governo: Pd e M5s. "Normalmente - spiega Guido Crosetto in un'intervista al Tempo, senza lesinare in fatto di critiche - in un accordo di questo tipo, potrebbe bastare una settimana. 0 anche un giorno se avessero le idee chiare. Da parte del governo le decisioni erano molto semplici".

Non è l'arena, Massimo Carminati libero? Clamoroso Guido Crosetto: "Forse Massimo Giletti..."

Decisioni che un esecutivo sempre alle prese con screzi interni si è ben visto dal prendere, bloccando ben 14 miliardi di investimenti. Non solo, perché per l'imprenditore, nonché fondatore di Fratelli d'Italia, potrebbero esserci motivazione ben più gravi: "Escludendo l'ignavi - prosegue - ci sono altri motivi. Probabilmente, dietro questo scenario c'è uno scontro di interessi tali che bloccano tutto. Ci saranno opposte fazioni, opposte soluzioni che hanno fatto perdere due anni al Paese. Sarebbe utile che emergessero queste discussioni, in quanto fino adesso sono state sottese". Con il passare del tempo i Benetton sono riusciti a costruirsi una difesa, passando - per Crosetto - dalla parte del torto a una quasi di ragione. E così per il Conte bis la strada è ora più in salita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.