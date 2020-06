Matteo Salvini contro Azzolina e Lamorgese: "Incapaci, lasciano gli studenti fuori dalle scuole e smantellano i decreti sicurezza"

27 giugno 2020 a

"Incapaci!". Attacco congiunto di Matteo Salvini a due ministre del governo di Giuseppe Conte. Nel mirino del leader della Lega finiscono la titolare dell'Istruzione Lucia Azzolina e quella degli Interni Luciana Lamorgese. "Vogliono lasciar fuori dalle scuole un milione di bambini e studenti - tuona su Twitter Salvini -, ma intanto si preoccupano di smontare i Decreti Sicurezza".

Il riferimento è al piano presentato dal premier e dalla Azzolina per riaprire le scuole il prossimo 14 settembre, con una rotazione che prevede, vista la mancanza di spazi adeguati, che il 15% degli studenti resti a turno fuori dalle classi. Contemporaneamente, anche a fronte di migranti sbarcati in Italia con il coronavirus, dal Viminale (occupato fino a un anno fa proprio da Salvini) e dalla maggioranza trapela l'idea di cancellare proprio quei Decreti Sicurezza simbolo della linea "porti chiusi" che tanto aveva convinto gli italiani, non solo di centrodestra.

