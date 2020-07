Sondaggio Winpoll, Vincenzo De luca irraggiungibile: consensi anche tra leghisti e grillini

03 luglio 2020 a

a

a

Il caos-Mondragone non scalfisce il consenso di Vincenzo De Luca. Secondo il sondaggio Winpoll-Arcadia il controverso governatore della Campania può star tranquillo sulla riconferma. L'esponente del Pd ha infatti il consenso del 65 per cento dei cittadini campani in vista delle regionali del prossimo 20 settembre. Cifre irraggiungibili per i suoi sfidanti. Stefano Caldoro, candidato del centrodestra, è dato al 21,9 per cento, mentre Valeria Ciarambino del M5s è addirittura ferma al 10,9 per cento.

Video su questo argomento "Non si entra e non si esce". De Luca, pugno duro a Mondragone

Ma c'è di più, nonostante la poca stima reciproca tra De Luca e Matteo Salvini, a votare per il dem anche i leghisti. Stando a quanto si legge legge sul Sole 24 Ore il 56 per cento di chi ha votato il Carroccio alle Europee dichiara di voler votare per De Luca. Stesso pensiero dei grillini, almeno per il 50 per cento di loro. A rafforzare la leadership del presidente della Regione la gestione dell'emergenza coronavirus. La Campania infatti non ha mai subito un'impennata di contagi. Merito, forse, del temuto lanciafiamme evocato da De Luca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.