Giorgia Meloni su Mario Draghi e Di Maio: "Di Maio lo incontra e dice 'Conte stai sereno'", aria di governissimo

Ha avuto un’ampia eco mediatica la notizia di un incontro che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi tra Luigi Di Maio e Mario Draghi. L’indiscrezione è dell’Adnkronos, secondo cui il ministro degli Esteri e l’ex presidente della Bce avrebbero avuto “uno scambio di punti di vista sulla situazione politica ed economica”. La chiacchierata dovrebbe essersi verificata lo scorso 24 giugno, fonti dalla Farnesina fanno sapere che è stata positiva e proficua. “Al centro dei colloqui - hanno precisato le stesse fonti all’Adnkronos - i dossier europei in virtù del ruolo svolto da Draghi ai vertici della Bce”.

Chissà se i due avranno parlato anche di un governissimo guidato proprio da Draghi: l’ipotesi circola ormai da mesi e la notizia dell’incontro con Di Maio emerge proprio in giorni infuocati politicamente dalle voci su una possibile maggioranza targata Pd-Fi. “Di Maio incontra Draghi e manda a dire a Conte ‘Giuseppe stai sereno’”: così Giorgia Meloni ha commentato l’indiscrezione dell’incontro tra il ministro e l’ex numero uno della Bce. Per la leader di Fdi è “avvilente assistere a giochi di palazzo mentre gli italiani affogano” e ha assicurato che “noi non ne faremo parte”.

