Luigi Di Maio incontra Mario Draghi, sospetti e accuse: "All'oscuro di tutti, anche del M5s"

11 luglio 2020 a

a

a

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex leader M5S, ha incontrato l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, nei giorni in cui il Movimento stava perdendo pezzi al Senato e la stabilità dell'esecutivo giallorosso veniva messa alla prova. Le indiscrezioni tendono a negare che al centro del colloquio si sia parlato "di un nuovo esecutivo o di giochi di palazzo". La notizia dell'incontro è accompagnata soprattutto dal gelo, dal silenzio di Palazzo Chigi e del Movimento. I big pentastellati, scrive il Corriere della Sera, erano all'oscuro dell'incontro e sono rimasti spiazzati dalla mossa dell'ex capo politico.

"Fuoco amico contro Conte, è stato lui". Draghi-Di Maio, situazione fuori controllo: chi ha fatto filtrare tutto, e perché ora

Le reazioni all'interno dei pentastellati vanno dal sarcasmo all'imbarazzo, alle accuse (corredate da teorie di complotto). A essere particolarmente critica e sospettosa è l'ala governista dei Cinquestelle più vicina a Conte, che immagina mire dell'ex leader per la presidenza del Consiglio e vede l'incontro come un passo in grado di minare la stabilità dell'esecutivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.