Mario Draghi dopo Giuseppe Conte? Augusto Minzolini: "Non è l'ultimo governo di legislatura"

“Non è l’ultimo governo di legislatura”. Questa consapevolezza si fa sempre più strada tra le file del Movimento 5 Stelle, a partire proprio da Luigi Di Maio, che due settimane fa ha avuto un incontro con Mario Draghi. E di certo non può essere stato un caso, dato che l’ipotesi di un esecutivo guidato dall’ex numero uno della Bce è in piedi da tempo. “Scrivo da mesi di questo suo coinvolgimento”, ha dichiarato Augusto Minzolini a l’Aria che tira su La7.

“Eravamo nei guai già prima dell’epidemia - ha aggiunto - la nostra situazione economica era quella che era e questo governo dava già l’idea di non essere all’altezza. Poi siamo andati avanti e abbiamo fatto debito assistenziale, solo che ad un certo punto bisognava trovare una visione, una politica economica da seguire". "Come si può governare un paese con una maggioranza striminzita nei voti e nella rappresentanza?", si è domandato Minzolini. "Qui - ha continuato - c’è un pezzo di paese che non è proprio rappresentato: parlo del Nord, che è sempre stato il motore dell’economia italiana”. Anche Di Maio sta capendo che questo non può essere l’ultimo governo di legislatura, siamo bloccati e andiamo avanti per inerzia”.

