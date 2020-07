Giuseppe Conte, grana Mes: "Votazione pericolosa in Senato", la risoluzione dalla Bonino fa saltare il banco

13 luglio 2020 a

La risoluzione pro Mes annunciata da Emma Bonino è diventata realtà: sarà presentata mercoledì sia al Senato che alla Camera, dove sono attese le comunicazioni di Giuseppe Conte in vista del consiglio europeo del 17 e 18 luglio. Stando alle indiscrezioni di affaritaliani.it, l’intenzione della leader di +Europa è “verificare il tasso di populismo nel governo”, per questo definisce la risoluzione “una cartina al tornasole”.

Sulla carta è infatti risaputo che Pd e Forza Italia sono favorevoli al Mes e lo prenderebbero anche subito: se la risoluzione approda al Senato, la votazione potrebbe risultare molto pericolosa per il premier, che finora ha fatto di tutto per evitarla grazie allo strumento delle informative. Conte è consapevole che a Palazzo Madama i numeri della maggioranza sono molto risicati e la bomba Mes potrebbe scoppiargli in mano all’improvviso. Sempre secondo affaritaliani.it, uno degli aspetti su cui la risoluzione punta riguarda le spese che il governo dovrà affrontare per la riapertura delle scuole tra termo scanner e nuovo personale da assumere: due esempi di spese indirette legate alla sanità che potrebbero essere sostenute grazie ai miliardi del Mes.

