Angela Merkel a Giuseppe Conte: "Sono molto curiosa di sapere come andrà il Cdm su Autostrade"

Che cosa avrà consigliato di fare Angela Merkel a Giuseppe Conte sul dossier riguardante Autostrade per l’Italia? Se lo chiede Dagospia, che in un flash riporta la frase sibillina che la Cancelliera tedesca ha rivolto al premier al termine della conferenza stampa a Meseberg. “Sono molto curiosa di sapere come andrà il Consiglio dei ministri di domani…”, sono le parole che Dago attribuisce alla Merkel, che da spettatore esterno sembra essere molto interessata al dossier su Autostrade.

Oggi Conte ha anticipato al Fatto di ritenere la proposta dei Benetton inaccettabile e per questo sembra essere orientato verso la revoca, che farebbe esultare il M5s. Aspi ha replicato sottolineando di aver trattato per un anno con questo governo e chiedendo di valutare la proposta nel merito e non dal punto di vista politico. Dal vertice con la Merkel, il premier ha fatto sapere che l’eventuale revoca è “una decisione che deve coinvolgere tutto il governo”: di conseguenza il Cdm di domani sarà un passaggio cruciale, ma non è detto che basti per chiudere una vicenda che si trascina da troppo tempo e non giova a nessuno.

