Giuseppe Conte, il sondaggio favoleggiato da Palazzo Chigi: "Quanto vale un partito del premier", cifre alla Salvini

Se Giuseppe Conte decidesse di fondare un partito, questo varrebbe il 24%, ovvero quasi quanto la Lega di Matteo Salvini. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio commissionato ad una società svizzera e che Palazzo Chigi favoleggia solo per allontanare l’incubo dello sfratto del premier: lo scrive Il Giornale, secondo cui c’è la mano di Rocco Casalino nel gioco in difesa di Conte, che tra stato d’emergenza, sondaggi, rinvii e qualche rara decisione (vedi Autostrade, ma era spalle al muro) cerca in tutti i modi di rimanere in poltrona il più a lungo possibile.

Ma le cifre di questo sondaggio sembrano ai limiti della realtà, dato che l’eventuale partito di Conte non era mai stato stimato oltre il 14-16%. Di conseguenza quel 24% fa brillare gli occhi a Conte ma anche a qualcuno come Gianfranco Rotondi, l’ex Dc che per anni è stato alla corte di Silvio Berlusconi ma pronto a passare con il premier democristiano. “Si potrebbe fare un partito di centro plurale”, sogna Rotondi che viene riportato sulla terra dal più concreto Bruno Tobacci, altro ex Dc: “Per ora accontentiamoci del fatto che nessuno parla più di crisi di governo”. Ma in autunno l’argomento tornerà sicuramente in auge, soprattutto se le elezioni regionali dovessero risultare disastrose per i partiti della maggioranza.

