Giorgia Meloni, la candidatura per Palazzo Chigi: "Basta uomini, li abbiamo provati in tutte le salse"

Giorgia Meloni è stata ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia su Rete4, dove ha affrontato i principali temi di attualità. A partire dal Mes, sul quale è stata perentoria: “Nessuno mi può convincere ad accettarlo”. Passando poi per la coalizione di centrodestra che, nonostante qualche tensione e divergenza, appare solida e duratura: “Noi vogliamo stare insieme e non per interesse, siamo forti”. Infine la leader di Fdi non si è sottratta ad un commento sulla suggestione di Palazzo Chigi: “Indipendentemente dalla sottoscritta, sarei contenta se ci fosse un premier donna perché i tempi sono oggettivamente maturi. E poi questi uomini, diciamo la verità, li abbiamo provati in tutte le salse. Forse è arrivato il momento di provare qualcos'altro”. La Gentili ha sottoscritto la teoria della Meloni, aggiungendo anche che in Europa le donne vanno forte e occupano posizioni di vertice: “Appunto per questo i tempi sono maturi anche da noi. Al di là della battuta sugli uomini, bisogna però dire che noi non abbiamo mai imposto nessun leader perché sono i cittadini a sceglierlo, non si può calare dall’alto”. Fatto sta che, semmai dovesse presentarsi l’occasione, la Meloni non si tirerebbe indietro dinanzi alla sfida di Palazzo Chigi.

