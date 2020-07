Giuseppe Conte, il retroscena di tre ministri: "Dormire durante il Cdm, è capitato a tutti". Girano le foto sui telefoni privati

16 luglio 2020 a

“Almeno una volta è capitato a chiunque, nella squadra di governo, di addormentarsi nel bel mezzo di un Consiglio”. È la testimonianza che tre ministri diversi hanno reso a microfoni spenti al Corriere della Sera: pare che sia accaduto anche in occasione del vertice notturno che si è concluso alle prime luci dell’alba con l’accordo con i Benetton su Autostrade per l’Italia. Ma non è tutto, perché ci sono altri dettagli interessanti sui pisolini durante i Cdm: “Chi dorme viene immortalato dagli smartphone di chi resta sveglio e ciascuno, nel proprio telefonino, ha degli scatti di colleghi abbandonati sul tavolo più grande di Palazzo Chigi”. Inoltre gli appisolati dell’ultimo Consiglio si sarebbero spaventati quando in piena notte ha fatto irruzione nella sala l’uomo dei cornetti al grido di “bomba!”. Addirittura sarebbe partito un applauso spontaneo quando il profumo dei cornetti caldi e delle bombe alla crema ha invaso il tavolo: gli unici ad estraniarsi pare siano stati i dem Roberto Gualtieri e Paola De Micheli, che aggiornavano freneticamente la casella di posta in attesa di una risposta da parte dei Benetton.

