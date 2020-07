Matteo Salvini: "Un altro migrante positivo al coronavirus. Chissà come mai, nessuno a sinistra sale più sulle navi delle Ong"

16 luglio 2020 a

a

a

“Un altro immigrato positivo al Covid è stato trasferito dalla Sicilia al Cara pugliese di Restinco". Matteo Salvini denuncia la situazione critica sul fronte di accoglienza dei migranti e coronavirus, che ha vià visto negli ultimi giorni far esplodere il caos in Calabra. "Il governo - accusa ancora il leader della Lega - ha imposto sacrifici e lockdown agli italiani e ora rischia di vanificare tutto con i porti spalancati". Poi l'affondo polemico: "Chissà come mai, adesso nessun parlamentare di sinistra prova a salire a bordo delle navi ong o denuncia le morti in mare che sono proporzionali all’aumento delle partenze", ironizza Salvini facendo riferimento a chi, come i dem Graziano Delrio e Matteo Orfini, nel giugno 2019 salirono a bordo della Sea Watch per dare il loro sostegno alla capitana tedesca Carola Rackete. "Questo governo, ipocrita e incapace, mette in pericolo l’Italia", conclude l'ex ministro degli Interni.

Salvini smontato dal governo nel silenzio generale. Decreti sicurezza, via le multe milionarie alle Ong

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.