Lucia Azzolina, Pd e renziani insistono sul rimpasto: pressioni su Conte, il M5s passa all'insulto

Il Pd e Italia Viva premono su Giuseppe Conte per arrivare alla sostituzione di Lucia Azzolina. Non passa giorno senza che la ministra grillina non faccia o dica qualcosa che mette in ridicolo il governo, e ciò non fa altro che alimentare le insistenti voci di un rimpasto. Che riguarderebbe anche un’altra esponente del M5s: si tratta di Nunzia Catalfo. L’indiscrezione arriva da affaritaliani.it, che sottolinea come i 5 Stelle ovviamente facciano muro dinanzi alle proprie ministre, difese pubblicamente da Vito Crimi che ha parlato di “fantasiosi retroscena” perché le due donne del Movimento “hanno gestito una crisi senza precedenti in due settori tra i più sensibili”.

Per ora non è stata presentata una richiesta ufficiale per evitare l’esplosione dell’ennesimo caso scottante all’interno della maggioranza, ma i dem e i renziani in maniera informale hanno fatto più volte pressione su Conte, avvertito della necessità di una svolta sia sulla scuola che sul lavoro. Oggi è stato il turno dei sindacati dare addosso dalla Azzolina, che ancora non è in grado di offrire alcuna certezza sulla ripresa dell’anno scolastico a settembre e in totale sicurezza. Un attacco che ha innervosito parecchio i 5 Stelle, al punto che alcuni senatori hanno messo i sindacati sullo stesso piano di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: della serie, se non state con noi, siete tutti brutti e cattivi. Altro che scuola, il Movimento al massimo potrebbe occuparsi al massimo dell’asilo (in cui rinchiudere i propri “illustri” esponenti).

