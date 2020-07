Matteo Salvini contro Lucia Azzolina: "Attaccata perché sei donna, giovane e dei 5 Stelle? No, perché sei incapace"

18 luglio 2020 a

"Mi attaccano perché sono donna, giovane e dei 5 Stelle". Lucia Azzolina, in un'intervista al Corriere della Sera, ripete il ritornello della "vittima sacrificale" per rispondere alle critiche che le piovono non solo dall'opposizione, ma pure dai sindacati del mondo della scuola, secondo cui è impossibile riaprire gli istituti il 14 settembre. Ed è Matteo Salvini, leader della Lega, a riassumere in una battuta su Twitter il pensiero di molti: "No, ti attaccano perché sei incapace. Azzolina bocciata".





A difendere la ministra dell'Istruzione, ormai, è rimasto quasi solo il Movimento 5 Stelle. Ma lei fa comunque la voce grossa: "Il 14 settembre la scuola riapre e riapre per tutti. Gli organici e le risorse ci sono. È stato approvato il decreto Rilancio, ci sono 1,6 miliardi, un altro miliardo lo stiamo trovando - spiega a margine di un incontro con il tavolo regionale sulla riapertura oggi al Liceo D'Azeglio di Torino -. Voglio rassicurare non solo le famiglie e gli studenti ma anche tutto il personale scolastico". "Siamo una grande squadra, una grande comunità e la scuola a settembre riparte. La data è il 14, e spero che su questa data non ci siano più dubbi perché non si può più sentire che non si sa quando la scuola riapre. Il 14 è la riapertura per tutti, e dal primo settembre ci sarà il recupero per gli studenti che sono stati un po' più in difficoltà".

