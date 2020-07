Mes, Pd e M5s si spaccano sull'emendamento a Bruxelles: i grillini votano con la Lega

23 luglio 2020 a

Il Mes spacca la maggioranza, per ora in Europa. Il timore di Giuseppe Conte è fondato: a Bruxelles i due partiti di maggioranza si sono spaccati sull’emendamento presentato dalla Lega e dal gruppo Identità e democrazia alla risoluzione al Parlamento europeo sulle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio. L’emendamento chiedeva di respingere un utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità che tra le altre cose prevede 37 miliardi in prestito dall'Ue ai paesi colpiti dall'emergenza coronavirus. A favore dell’emendamento, poi bocciato, Lega, FdI e M5S. Il testo ha ottenuto così 560 voti contrari, tra i quali quelli degli eurodeputati del Pd, Azione, Italia Viva e Forza Italia. Rimangono dunque invariate le condizioni e le possibilità per i singoli governi di accedere al Mes.

