Danilo Toninelli insulta Matteo Salvini: "Straparla. Visto in Lombardia?", il grillino esulta per l'inchiesta su Fontana

Danilo Toninelli non perde l'occasione per puntare il dito. Ovviamente contro Matteo Salvini. Nonostante il grillino sia ormai etichettato da mezza Italia come il "maestro delle gaffe", a lui poco importa ed ecco che preferisce criticare gli altri. L'ultima invettiva arriva sul suo profilo Twitter, dove l'ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture si scatena: "Salvini nelle sue vacanze itineranti per l'Italia va in giro a straparlarlare del buongoverno del centrodestra. Se il riferimento è la Lombardia siamo alle comiche. È evidente che attacca tutti per cercare di distrarre l'attenzione dalla Lega e dai suoi continui disastri".

Il Cinque Stelle farà, con ogni probabilità, riferimento al caso che vede coinvolto il governatore Attilio Fontana. Una faccenda quasi surreale dove il leghista è indagato per la fornitura da mezzo milione di euro di camici e altri dispositivi di protezione da parte della società gestita dal cognato e di cui la moglie del governatore detiene una quota. Peccato però che sia emerso che la Regione non pagò un euro perché la fornitura divenne una donazione. Insomma, l'ennesimo attacco gratuito che Toninelli cavalca non potendo fare altro.

