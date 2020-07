Alessandro Morelli, la denuncia: "Non bastava 1 milione al mese per la Moby Zaza, ora il governo ha messo a disposizione anche una motovedetta"

25 luglio 2020 a

"Non bastava oltre 1 milione di euro al mese per la Moby Zaza, ora il governo ha messo a disposizione anche una motovedetta dedicata". La denuncia arriva dritta su Twitter da Alessandro Morelli. Il deputato della Lega si fa immortalare in un video a Porto Empedocle (Agrigento), dove alle sue spalle spunta niente di meno che la motovedetta: "C'era qua ormeggiato un traghetto da crociera - spiega Morelli facendo riferimento a quella che è diventata una nave-quarantena per i migranti in arrivo nelle nostre coste -, e siccome c'erano i 250 immigrati per il porto c'è stata la necessità di avere una motovedetta in più". E ancora: "E noi ci auguriamo che rimanga qua perché l'emergenza non è l'immigrazione, ma il governo Pd-M5s".

