Guido Crosetto sull'addio di Enrico Costa a Forza Italia: "Grave perdita per il centrodestra, segnale pesante per gli azzurri"

04 agosto 2020

Una giornata difficile, amara per Forza Italia: infatti Enrico Costa lascia il partito e passa con Azione di Carlo Calenda, ve ne abbiamo dato conto in questo articolo . E questo addio viene commentato con parole preoccupate e cariche di amarezza da parte di Guido Crosetto, il gigante di Forza Italia, che alla vicenda dedica un tweet: "Enrico Costa l’alfiere più serio del garantismo liberale, persona che più di tutte, in Parlamento, ha cercato di frenare la deriva giustizialista imperante, lascia FI - premetteo . Un segnale simbolico per quello che nacque per essere partito liberale di massa, una grave perdita per il centrodestra", conclude Crosetto.

