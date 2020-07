Guido Crosetto contro i fannulloni dello smart-working: "Chi le vacanze non se le è guadagnate"

26 luglio 2020 a

Torna a picchiare duro contro lo smart-working, Guido Crosetto, che già aveva attaccato nei giorni scorsi. Lo fa su Twitter, in un breve post in cui riflette sull'estate. Il Gigante e fondatore di Fratelli d'Italia scrive: "Milioni di persone si preparano a passare dallo Smart Working alle vacanze - premette -. Molti di loro se le sono guadagnate perché hanno faticato di più per fare lo stesso lavoro. Per troppi invece il passaggio sarà invisibile. Molti non dovranno nemmeno spostarsi perché sono già sul posto", conclude con amaro sarcasmo. No, a Guido Crosetto lo smart-working proprio non piace. O meglio, non gli piacciono i furbetti dello smart-working.

