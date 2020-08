Convenzione di Faro, Lucia Borgonzoni: "Sigillo alla svendita del nostro patrimonio culturale e artistico"

05 agosto 2020 a

"Con l’approvazione della Convezione di Faro, oggi questo governo mette il sigillo alla svendita del nostro patrimonio artistico e culturale", attacca la leghista Lucia Borgonzoni, responsabile del dipartimento cultura della Lega, in relazione alla possibile approvazione della Ratifica della Convenzione di Faro sul patrimonio culturale. E ancora, aggiunge: "Dietro l’apparenza delle buone intenzioni, di fatto, si darà la possibilità di censurare la nostra arte se altre comunità o singoli si sentiranno offesi, come ad esempio, la comunità islamica. Il politicamente corretto di Pd e M5s ha introdotto un nuovo oscurantismo e calerà un velo su dipinti e sculture che fanno parte della nostra identità e storia. Ci auguriamo che anche altre forze politiche condividano il nostro giudizio e si oppongano all’approvazione della Convenzione, una minaccia per il futuro e l’integrità del nostro patrimonio culturale", conclude la Borgonzoni.

