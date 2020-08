Giuseppe Conte, "qui finisce male": Zingaretti e Spadafora, lo sfogo di un premier sempre più preoccupato

05 agosto 2020 a

a

a

Altro agosto pericoloso per il governo. Dopo la crisi estiva del governo gialloverde, ecco che potrebbe arrivare quella giallorossa. A gettare benzina sul fuoco è il Pd che vede sempre più ostico l'esecutivo a guida Giuseppe Conte. Proprio nella giornata di ieri, martedì 4 agosto, Il segretario dem Nicola Zingaretti ha ribadito l'esigenza di approvare almeno in un ramo del Parlamento la legge elettorale prima del referendum del 20 settembre. Una richiesta parecchio complicata visto che le Camere vanno in ferie fino al 24 agosto e richiudono nuovamente il 13 settembre per la pausa elettorale dovuta alla campagna elettorale per il referendum e le elezioni regionali. La situazione la conoscono bene anche nel Nazareno, tanto che - come spiega Il Messaggero - l'ultimatum di Zingaretti, più che agli alleati, pare essere destinato al premier.

Bonaccini fregato sul più bello? Zingaretti è nella melma, così... Chi può prendersi il Pd: da ridere

Obiettivo dei dem infatti è quello di costringere Conte a rivedere il patto di governo. Ma c'è di più perché tra i vertici spunta anche l'ambizione di mettere mano alla squadra facendo posto al segretario del Pd. Zingaretti però per prendere il posto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, come spera, dovrebbe trovare qualcuno disposto alle dimissioni per evitare una vera e propria crisi di governo. E quel qualcuno sembra esserci: si tratta, secondo i retroscena, di Vincenzo Spadafora. Il ministro dello Sport avrebbe consegnato le proprie dimissioni a Conte, che le ha poi "congelate". Il primo a essere colpito dal dietrofront di Spadafora sarebbe però proprio il presidente del Consiglio, che a fatica riesce a destreggiarsi tra i parlamentari grillini sempre più ribelli, anche loro titubanti sul futuro del governo. E così per il Messaggero, la partita è rischiosa, tanto da poter "finire male" con la crisi dell'esecutivo poco remota. Un "finisce male", attribuito dal quotidiano capitolino al premier nella titolazione del pezzo in cui si dà conto di questa vicenda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.