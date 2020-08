Matteo Salvini, bagno di folla a Empoli: "Le immagini che in tv non vi fanno vedere"

08 agosto 2020 a

Tappa dopo tappa, prosegue la serratissima campagna elettorale di Matteo Salvini. Le immagini che potete vedere qui sotto arrivano da Empoli, in Toscana, dove il leader della Lega è impegnato a sostenere Susanna Ceccardi in un duello che potrebbe consegnare una storica vittoria al centrodestra (stando agli ultimi sondaggi, la roccaforte rossa potrebbe essere espugnata). Ma si diceva, Empoli: un'accoglienza trionfale per Salvini, un clamoroso bagno di folla, l'affetto delle persone. Tutto nel video che potete vedere. E rilanciandolo, il leader della Lega scrive: "Queste immagini non le vedrete in tv. Accoglienza commovente oggi a Empoli (Firenze): questa è la migliore risposta a chi ci vuole male. A settembre in Toscana possiamo fare la storia, avanti tutta!", conclude. Ma resta quell'accusa alle televisioni, ossia di non far vedere determinate immagini, con l'obiettivo di ridimensionare il fenomeno-Lega.

