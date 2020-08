Matteo Salvini contro il Tg1: "Come il Fatto Quotidiano, Carboni e la sua cricca si dimettano"

08 agosto 2020 a

Un duro, anzi durissimo attacco a viale Mazzini quello di Matteo Salvini. Il leader della Lega, su Twitter, ha lanciato una vera e propria invettiva. Destinatario? La prima rete Rai. "TG1 come Il Fatto Quotidiano: unico tg a nascondere le bugie del governo e di Conte, pagato coi soldi di tutti gli Italiani. Vergogna, Carboni e la sua cricca si dimettano". Al centro, presumibilmente, gli atti desecretati sul coronavirus che hanno messo alle strette il premier. Sua infatti la decisione, nonostante il "no" del Comitato tecnico scientifico, di chiudere l'intero Paese. Come sua la decisione di non proclamare la zona rossa di Nembro e Alzano.

Eppure, nonostante i documenti alla portata di tutti, resi pubblici contro la volontà del presidente del Consiglio, il Tg1 e il quotidiano di Marco Travaglio si sono visti bene dal giudicare. Anzi, il Fatto si è prodigato in un elogio in prima pagina. Qui il direttore ha ribadito quanto fosse difficile la scelta del premier. Nulla da ridire se non fosse che Conte ha mentito a tutti, dicendo che il lockdown era stato imposto dallo stesso Cts.

