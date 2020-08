Giorgia Meloni contro "Il Fatto Quotidiano": "Padellaro pur di difendere il bonus da 600 euro prende una cantonata"

12 agosto 2020 a

Il Fatto Quotidiano le prova tutte pur di discolpare il Movimento 5 Stelle, anche difendere l'indifendibile. Ma con Giorgia Meloni le tattiche del "team Travaglio" non funzionano. Stiamo parlando del bonus da 600 euro destinato ad alcuni parlamentari con partita Iva ai tempi del coronavirus. Lo scandalo è ormai nota, ma c'è un piccolo dettaglio che in pochi raccontano, ossia che a essere fatta male è la legge. I grillini infatti non hanno menzionato alcun tetto di reddito per ottenere il bonus e l'ammissione arriva proprio dal pentastellato Alessio Villarosa che dice: "Dovevamo fare di fretta". Insomma, una figuraccia epocale.

Non per il Fatto però che quest'oggi, mercoledì 12 luglio, pensa bene di puntare il dito altrove: "Erano i giorni dell'helicopter money (distribuzione di denaro a pioggia) - esordisce Antonio Padellaro - tanto che il 28 marzo, Giorgia Meloni rilanciava su Facebook la proposta di Gianluigi Paragone dei 'mille euro per ogni italiano'. Scriveva: 'Le famiglie che hanno perso la propria fonte di reddito non possono aspettare i tempi della burocrazia per ricevere un aiuto dallo Stato. Bisogna dare subito mille euro con un semplice click a chiunque ne faccia richiesta (meglio online) direttamente alla propria banca". La leader di FdI così concludeva: 'Si stabilisce in modo semplice chi ne ha diritto come sostegno, chi come prestito, chi non ne ha diritto, ma le verifiche si fanno dopo, finita l'emergenza. Intanto zero burocrazia e zero perdite di tempo. 1000 euro a chi dichiara di averne bisogno'".

L'iniziativa della leader di Fratelli d'Italia non è mai stata un mistero e la stessa Meloni non si fa problemi a replicare: "Pur di difendere il bonus 600€ dato senza limiti di reddito e attaccare me, anche Padellaro prende oggi su Il Fatto Quotidiano una cantonata. La nostra proposta era, per il solo mese di marzo, 1000€ per chi ne aveva sul conto meno di 2000. Così i furbetti non li avrebbero presi".

