Luigi Di Maio e la foto istituzionale alla Farnesina: commenti di scherno, cosa non torna

C'è una foto che gira in rete di Luigi Di Maio: una foto ufficiale, scattata nel suo studio alla Farnesina, che lo vede seduto in poltrona, più assorto che concentrato. E quello scatto sta attirando risate di scherno e commenti caustici all'indirizzo del ministro degli Esteri grillino. Una figura alla Danilo Toninelli, o quasi.

"Ora con tutta la buona volontà - si chiede un utente di Twitter -. Ma si può far passare una foto del genere sul sito istituzionale del ministero?". E i commenti sono ancora più crudeli (ed esilaranti): "Ecco qual'è il problema del ministro degli Ester! Il mappamondo è coperto dal Mac, su cui sta senz'altro girando lo screen saver". O ancora: "Se guardate attentamente non tocca mai un mouse o una tastiera. Non saprebbe come usarli", a cui un commentatore risponde così: "Sta a distanza di sicurezza, perché gli hanno detto che 'mouse' significa 'topo' e quindi ha paura di prendersi un morso".

