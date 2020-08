Conte e Zingaretti, Dagospia: "Nel comitato dei tecnici pensano a rinviare le elezioni di settembre"

20 agosto 2020 a

a

a

Un altro mattoncino sulla strada del rinvio delle elezioni regionali di settembre. Dagospia aggiunge carne al fuoco citando i tecnici di Giuseppe Conte: "Sembra che qualcuno nel Comitato tecnico scientifico - scrive il sito di gossip politico fondato da Roberto D'Agostino - abbia già iniziato a riflettere su ipotesi di rinviare le elezioni regionali del 20 e 21 settembre, dove il Pd rischia di rompersi l'osso del collo. E anche sulla scuola c'è maretta - aggiunge Dago - Miele per le orecchie di Conte e Zingaretti: finché c'è Covid c'è speranza...".

"Non osino". Meloni sente puzza di bruciato: elezioni rinviate, rivolta Fratelli d'Italia. "Se vinciamo scendiamo in piazza"

Negli ultimi giorni si sono rincorse molte voci di corridoio a Roma e non solo sull'ipotesi di rinvio causa coronavirus. "Non osino", ha ammonito Giorgia Meloni, facendo eco a Matteo Salvini. Mercoledì sul Tempo diretto da Franco Bechis si faceva riferimento a un grillino intercettato con amici a cena: "Siete sicuri che a settembre si vota?", era la sua domanda molto maliziosa rivolta agli altri commensali. E il quotidiano romano aggiungeva facendo una data, il 18 settembre (due giorni prima del voto): per quel giorno ci si dovrebbe attendere un decreto che ufficializzi il rinvio delle elezioni sulla base di un aumento di contagi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.