Maria Teresa Baldini, eletta con la Meloni ora entra in Forza Italia: "Perché ho scelto Berlusconi"

23 agosto 2020 a

Addio a Giorgia Meloni per accasarsi con Silvio Berlusconi. La deputata Maria Teresa Baldini, eletta con Fratelli d'Italia ma poi transitata nel Gruppo Misto a Montecitorio, ha deciso di entrare in Forza Italia. "Mi riconosco nelle idee di Berlusconi che per me è sempre stato il leader naturale del centrodestra - ha spiegato la Baldini annunciando il suo passaggio agli azzurri - sono amica di Umberto Bossi e devo la mia elezione alla Meloni. Da sempre mi batto per rappresentare nelle istituzioni le battaglie delle donne e in Forza Italia ho trovato piena condivisione delle mie idee".

"Acquisiamo l'esperienza di una donna coraggiosa e di una professionista di valore - ha commentato la capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini - Maria Teresa la conosco fin dagli esordi della sua carriera politica e da consigliere regionale in Lombardia".

