Flavio Briatore, Pierpaolo Sileri ammette: "Ingresso sotto falso nome? La Procura aprirà un'inchiesta"

Il focolaio di coronavirus divampato al Billionaire sta scatenando parecchio scalpore. Non solo infatti la notizia che il proprietario Flavio Briatore è risultato positivo, e nemmeno i numerosi casi di Covid all'interno del locale. Quello che in queste ore sta sollevando la polemica è la possibilità che molti discotecari siano entrati al Billionaire di Porto Cervo sotto falso nome.

"Tachi e nomi falsi, i fubetti del Billionaire". Quello che Briatore non poteva sapere: occhio al registro, bruttissima sorpresa

"Rimango atterrito dal fatto che al Billionare siano stati dati numeri e generalità falsi - esordisce Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute, intervenuto su Radio Cusano Campus -. Significa non avere la testa rivolta agli altri. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano rintracciati in altro modo, magari con la carta di credito. La Procura aprirà un’inchiesta su questo. Purtroppo si è proceduto con la circolare e quindi con la chiusura. Io non avrei scritto un orario per il virus perché se c’è un assembramento c’è a qualsiasi ora. La chiusura è stato un atto dovuto".

