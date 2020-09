Immigrazione, Giorgia Meloni contro la capitana Klemp: "Pura ideologia immigrazionista"

01 settembre 2020 a

Ma quale missione umanitaria, il salvataggio dei migranti “dimenticati” dagli scafisti in mezzo al mare tra Libia e Italia è una questione di antifascismo. È quanto sostiene Pia Klemp, il capitano della nuova nave Ong finanziata da Banksy e rinominata Louise Michel, in omaggio a una anarco-femminista francese vissuta a cavallo tra l’800 e il ‘900. Di per sé fa scalpore il fatto che il milionario street artist abbia deciso di spendere i suoi soldi sull’immigrazione e in particolare sulle Ong che stanno trasformando la Sicilia e in generale il Sud Italia nell’hotspot d’Europa.

Se poi si aggiunge la motivazione della capitana Klemp, che parla di antifascismo anziché di missione umanitaria, è facile capire perché questi “salvatori” hanno pochissima credibilità agli occhi di tanta gente che è stanca di subire un’invasione migratoria incontrollata. Anche Giorgia Meloni ha notato la contraddizione dell’amica di Carola Rackete: “Finalmente l’Ong getta la maschera. Altro che salvataggi in mare per umanitarismo, questa è pura ideologia immigrazionista. Finalmente svelano il loro vero volto”. Ma ciò non risolve il problema degli sbarchi che stanno alimentando tensioni sociali non indifferenti, dato che i migranti stanno portando anche il Covid, diventando pure un problema sanitario.

