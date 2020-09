Coronavirus, informativa al Senato: c'è Roberto Speranza e non Giuseppe Conte, altri dubbi sul premier

02 settembre 2020 a

Siamo al Senato. L'occasione è l'informativa del governo sull'emergenza coronavirus. E per l'occasione, non si presenta Giuseppe Conte. Già, il premier è sparito da circa un mese: non una parola sul Covid-19, né sulla difficoltosa ripartenza della scuola. Al suo posto, in aula a Palazzo Madama, ecco Roberto Speranza, il ministro della Salute. Ma più che le parole di Speranza, a far notizia è la nuova assenza di Conte. Il prolungarsi di quel silenzio sospetto del premier di cui tanto abbiamo scritto negli ultimi giorni. Dopo il presenzialismo esasperato a cui ci aveva abituati da fine febbraio e fino alla fine di luglio, ecco che Conte ha scelto di non parlare più. Di mandare avanti gli altri. Scelta che si presta a differenti interpretazioni: non vuole esporsi? Sa che il suo futuro a Palazzo Chigi è segnato? Prima di tornare in prima linea attende l'esito delle regionali che, in caso di crac della coalizione del governo, potrebbe segnare la fine dell'esecutivo?

