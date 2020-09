Silvio Berlusconi, positivi al coronavirus anche i figli e i nipoti: l'indiscrezione di Dagospia

02 settembre 2020 a

Dagospia aggiunge dettagli importanti su Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus. L’ex premier è asintomatico e si è già messo in isolamento domiciliare ad Arcore, dove continuerà a lavorare in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Non solo il leader di Forza Italia, secondo Dago sono risultati positivi anche i familiari: si tratta di Barbara con i due figli e Luigi con la fidanzata, più altri nipoti. Dopo il doppio tampone (negativo) effettuato al rientro dalla Sardegna, il Cav ha voluto fare un ulteriore controllo precauzionale: stavolta è saltato fuori che sia lui che diversi membri della sua famiglia hanno contratto il Covid. In molti stanno insinuando che la colpa sia di Flavio Briatore, ma ciò è praticamente impossibile: i due si sono incontrati lo scorso 12 agosto e il tempo di incubazione del virus è tra i 2 ed i 12 giorni. Considerando che Berlusconi è risultato negativo il 25 agosto, si può escludere con una certa sicurezza che “l’untore” sia stato l’imprenditore del Billionaire.

