Michele Dell'Orco, la schifosa ironia del grillino su Silvio Berlusconi ricoverato: "Azz, eppure soltanto ieri..."

Anche un grillino si iscrive al partito dell'orrore, quello di chi insulta Silvio Berlusconi malato e ricoverato al San Raffaele per coronavirus. Dopo Carlo De Benedetti e Vauro, ecco la vergogna di Michele Dell'Orco, ex deputato M5s ed ex sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Danilo Toninelli. Il tizio, su Twitter, ha scritto quanto segue: "Berlusconi oggi: Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era asintomatico. Beh, dopo la nipote di Mubarak e la prostatite insomma... si può dichiarare di tutto". Ironia fuori luogo, una discreta vergogna, quell'"azz" che rivela un sarcasmo becero. La porcheria di tal Dell'Orco, insomma, è servita.

