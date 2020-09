Giorgia Meloni accusa: "Squallida menzogna di M5s e sinistra", vergogna contro di lei e "Libero"

07 settembre 2020 a

a

a

Una schifezza che arriva dritta dritta dai siti della galassia M5s e che colpisce Giorgia Meloni e Libero. Già, sui social è stato rilanciato ciò che potete vedere qui sotto: la leader di Fratelli d'Italia (e il logo di Libero significa che lo avrebbe detto al nostro quotidiano) avrebbe proposto di ridurre a tutti gli statali e ai pensionati del 30% la busta paga a fine mese. Falso, ovviamente falso, come sottolinea la stessa Meloni rilanciando la vicenda su Twitter: "Ennesima bufala dei grillini e della sinistra. Impareranno mai ad affrontare gli avversari lealmente?", tuona. E ancora: "Ancora squallide menzogne su di me diffuse dal circuito grillino e della sinistra". Ogni giorno ne inventano una. È la loro strategia: se non puoi renderti presentabile, rendi il tuo avversario più impresentabile di te. Procederemo legalmente verso chi diffonde queste fake-news", ha concluso Giorgia Meloni.

La Meloni smaschera l'Espresso: "Sinistra terrorizzata da FdI". La prova? Questo titolo | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.