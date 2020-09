Giorgia Meloni denuncia: "Santini elettorali ai malati di cancro con Pierluigi Lopalco. Michele Emiliano e Pd che dicono?"

10 settembre 2020 a

a

a

Il Pd le prova tutte pur di raccattare qualche voto in più alle Regionali. Ma questo supererebbe ogni limite. A denunciare quanto sta accadendo nella regione di Giuseppe Conte è Giorgia Meloni che su Twitter scrive: "Vorrei sapere se Michele Emiliano sia a conoscenza di questa speculazione sui malati in Puglia. È normale che una paziente oncologica riceva per posta pubblicità elettorale con indicazioni di voto per l’ex capo della Task Force pugliese per l’emergenza Covid-19 Pier Luigi Lopalco?". Quest'ultimo candidato con il Pd.

La Meloni smaschera l'Espresso: "Sinistra terrorizzata da FdI". La prova? Questo titolo | Guarda

In calce il post di una signora che indignata spiega: "C'è posta per me. Vedete un po' cosa ci si inventa per ottenere voti da pazienti oncologici. Io mi vergognerei...Va beh, Lopalco è una delusione grandissima. E chi diffonde dati a scopi elettorali dei pazienti ancora di più". Le foto diffuse dalla stessa signora tolgono ogni dubbio: ecco i santini elettorali che lei, paziente oncologica, avrebbe ricevuto per posta. Sopra, il faccione di Lopalco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.