Annalisa Chirico contro Lucia Azzolina a Coffee Break: "Il peggior ministro della Repubblica"

"Lucia Azzolina è il peggiore ministro della Repubblica". La pensa così la giornalista del Foglio Annalisa Chirico che, intervistata da Andrea Pancani a Coffee Break, ha criticato il ministro dell'Istruzione e tutto il governo per l'impreparazione con cui si è arrivati alla riapertura delle scuole.

Basta guardare i numeri: "Sono stati consegnati 200 mila banchi, ma ce ne sono ancora 2 milioni e 400 mila da consegnare e 60 mila sono le cattedre ancora vacanti", ha spiegato la giornalista. A tutto questo si aggiunge anche il problema dei test sierologici, che solo la Campania ha reso obbligatori per il personale scolastico. Secondo la Chirico invece sarebbe stato necessario un provvedimento a livello nazionale: "Credo che gli insegnanti, che fanno parte della pubblica amministrazione, dal momento che entrano in contatto col pubblico, gli allievi in questo caso, dovrebbero testarsi, perché l'unico vero modo per convivere con il virus è fare tanti test e tanti tamponi".

La giornalista poi ha attaccato il governo per non aver preso le risorse del Mes, utili per intervenire sull'edilizia scolastica, per allargare le aule o crearne di nuove. "Il ministro Azzolina ci dovrebbe spiegare come è possibile che si è arrivati a questo appuntamento, che si conosceva da mesi, con questi gravi ritardi", ha concluso.

