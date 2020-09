Aylin Nica si candida con la Lega? Pioggia di insulti: "Cosa c'è oltre la mer***? Rumena, vai a fare Miss Italia"

17 settembre 2020 a

«Rumena e leghista. Un giorno qualcuno andrà a spiegare cosa c'è nel cervello di certa gente oltre la mer***». E ancora: «Ma lo sai che la Lega è un partito razzista? No, perché da come ti sei presentata...»; «forse sei più tagliata per miss Italia che per la politica»; «ti sei venduta al partito che odia le persone come i tuoi genitori, che si sono trasferiti altrove per vivere meglio». Questi sono solo alcuni degli insulti ricevuti, sui suoi profil social, da Aylin Nica, giovane studentessa di economia e marketing internazionale, colpevole di essersi candidata per un seggio al consiglio comunale di Vignola, in provincia di Modena, con la Lega. Lei non si scompone: «Se pensassi che la Lega è un partito razzista, non mi sarei candidata. Non penso che contro una ragazza di vent' anni ci si possa scagliare in questo modo».

